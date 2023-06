Dalla MotoGP alle e-bike cittadine: GasGas presenta una nuova bici elettrica

Negli ultimi anni diversi grandi produttori di auto e moto si sono lanciati nella produzione di biciclette elettriche. Porsche ha creato due nuove aziende dedicate alle e-bike, Ducati nel frattempo ha lanciato la sua prima e-MTB in carbonio. Ora anche GasGas si lancia a capofitto nel settore.

Diventato parte del Gruppo Pierer Mobility assieme a colossi come KTM e Husqvarna, GasGas è oggi un marchio del tutto rinato all'interno del mondo delle due ruote. Famoso per le sue moto enduro e per il suo impegno in MotoGP, il brand è ora pronto a offrire una particolare e-bike che somiglia, in qualche dettaglio, ai più famosi modelli Super73.

Si chiama semplicemente GasGas Moto e vanta un potente motore posteriore da max 750 W (almeno negli USA, in Europa sarà maggiormente limitata) e ruote fat. La versione per gli Stati Uniti offre anche un acceleratore standard, mentre in Europa bisognerà pedalare per attivare l'assistenza elettrica. La batteria di può configurare fino a 672 Wh di energia.

Come abbiamo anticipato le ruote sono fat e da 20", con entrambi i cerchi che montano freni a disco; le gomme avranno anche il duro compito di assorbire tutte le asperità del terreno, visto che non figurano ammortizzatori di alcun tipo - dunque possiamo immaginare un uso soprattutto urbano della GasGas Moto. Purtroppo a oggi non si conosce ancora il prezzo, GasGas svelerà questo dettaglio solo prossimamente.