MotoGP, ecco il calendario del campionato 2023: sarà il più lungo di sempre

Dopo avere visto squadre e piloti che vedremo in MotoGP nel 2023 nel corso del nuovo Campionato Mondiale, torniamo tra le due ruote per vedere quali sono le tappe della MotoGP del 2023, osservando come si struttura nel dettaglio l’intera stagione di corse.

Quest’anno non mancheranno molte modifiche al calendario, a partire dall’evento di apertura a Portimao anziché a Losail: la tappa in Qatar sarà la penultima gara dell’anno, giusto dopo il passaggio in Oriente per l’autunno 2023. I due nuovi Paesi sono Kazakistan e India che, tuttavia, ancora attendono di omologazione; per questa ragione, le due tappe non sono ancora confermate.

Di seguito trovate il calendario provvisorio:

24 - 26 marzo: Portugal, GP del Portogallo - Portimao

31 - 2 aprile: Argentina, GP d’Argentina - Termas de Río Hondo

14 - 16 aprile: United States, GP delle Americhe - Austin COTA

28 - 30 aprile: Spain, GP della Spagna - Jerez

12 - 14 maggio: France, GP della Francia - Le Mans

9 - 11 giugno: Italy, GP d’Italia - Mugello

16 - 18 giugno: Germany, GP di Germania - Sachsenring

23 - 25 giugno: Netherlands, GP dei Paesi Bassi - Assen

7 - 9 luglio: Kazakhstan, GP del Kazakistan - Sokol

4 - 6 agosto: United Kingdom, GP della Gran Bretagna - Silverstone

18 - 20 agosto: Austria, GP d’Austria - Red Bull Ring

1 - 3 settembre: Spain, GP di Catalogna - Barcelona-Catalunya

8 - 10 settembre: San Marino, GP di San Marino - Misano

22 - 24 settembre: India, GP d’India - Buddh

29 - 1 ottobre: Japan, GP del Giappone - Motegi

13 - 15 ottobre: Indonesia, GP d’Indonesia - Mandalika

20 - 22 ottobre: Australia, GP d’Australia - Phillip Island

27 - 29 ottobre: Thailand, GP di Thailandia - Chang

10 - 12 novembre: Malaysia, GP della Malesia - Sepang

17 - 19 novembre: Qatar, GP del Qatar - Losail

24 - 26 novembre: Spain, GP di Valencia – Cheste

Con questa struttura, la Stagione 2023 della MotoGP sarà la più lunga nella storia della competizione, con ben 21 Gran Premi. Naturalmente alcune gare saranno Sprint Race, come da annuncio nell’agosto 2022, ovvero con distanza ridotta del 50% e distribuzione di punti cambiata rispetto al formato tradizionale. Questa novità, assieme ai due nuovi tracciati, è ciò che renderà il Campionato 2023 ancora più spettacolare.

Siete pronti allo show?