MotoGp 2024, gli scooter a combustione interna sono stati banditi dal paddock

Per molti sembrerà una barzelletta, per altri una cosa giusta. Comunque la si voglia vedere, gli scooter non potranno più circolare all'interno dei paddock della Moto GP. Si fa riferiemento agli scooter (che sono a benzina) che i piloti utilizzavano tradizionalmente per gli spostamenti all'interno del paddock, durante tutte le gare europee.

"La MotoGP ha ufficialmente vietato gli scooter a combustione interna nel paddock per tutte le gare europee. È permesso solo l’elettrico, per il momento, con l’intenzione di lungo periodo di liberare definitivamente i paddock dagli scooter"

Questo è ciò che è stato riportato attraverso un Tweet dal giornalista Simon Patterson, autorevole fonte di informazioni legate al mondo del Motomondiale. Questo decisivo passo rappresenta un impegno tangibile verso una mobilità più sostenibile all'interno del mondo delle corse motociclistiche, dimostrando la determinazione della MotoGP nel porsi come pioniere non solo in termini di prestazioni, ma anche di responsabilità ambientale.

Che questo rappresenti un preludio ad un possibile passaggio (o meglio "transizione") della MotoGP verso la propulsione elettrica? Certo, sarebbe un vero e proprio shock per molti, ma sarebbe anche un passo non esclusivamente in funzione dell'ambiente, ma anche volto a rafforzare la sicurezza all'interno del proprio prestigioso campionato, con sistemi software avanzati e sistemi di controllo e di diagnosi più tempestivi ed efficaci.

Passando a fatti più "spinosi", tutti sappiamo che Marc Marquez è passato dalla Honda HRC al Team Gresini (pare addirittura che l'addio di Marquez alla Honda stia portando ad una rottura con la Repsol), suo storico sponsor). Pare addirittura che le cose stiano andando molto bene al pilota spagnolo, tanto che le prime prove con la Desmosedici hanno dato più che qualche pollice in su.

Certo, sarà solo con l'inizio del motomondiale che vedremo se Marquez sarà in grado di tornare ai grandi risultati di un tempo, resta il fatto che l'euforia è alle stelle. A prova di tutto questo, la presentazione della Gresini ha superato (a livello di views) quella della Ducati ufficiale (del nostro Pecco Bagnaia).