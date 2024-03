MotoGP 2024, Fagnani: 'Marc Marquez deve vincere, ha nel mirino Valentino Rossi'

Inizia questo weekend il campionato di MotoGp 2024 e tutti i riflettori, dopo la firma con Ducati Gresini, saranno puntati su Marc Marquez. Dopo anni di buio, complice le sue condizioni fisiche non eccelse e una Honda non all'altezza di Ducati, lo spagnolo ha la possibilità di competere con i migliori.

Ne è convinto Fabio Fagnani, giornalista esperto di due ruote, che attraverso un editoriale pubblicato su Il Fatto Quotidiano scrive, senza troppi giri di parole: “Il 2024 è l’anno di Marc Marquez. Non ci sono altri protagonisti, solo comprimari. I titoloni di novembre sono già pronti: Marquez domina oppure Marquez fallisce. Non ci sono altre strade percorribili”.

Dentro o fuori quindi, Marc Marquez dovrà vincere o sarà un fallimento. Tante le star in pista, dal campione del mondo 2023 Pecco Bagnaia, passando per il vice Jorge Martin e Quartararo, ma... “Bravi piloti, ma nessuno è come Marc”, è il pensiero che più si legge sui social e fra gli appassionati delle due ruote.

Il 2024 sarà l'anno in cui Marc Marquez potrebbe conquistare il suo nono titolo in carriera, equiparando così il suo rivale di sempre, Valentino Rossi, “Un neo – scrive ancora Fagnani - che Marc vuole al più presto sanare. La competizione con il Dottore c’è anche adesso che Rossi si è ritirato perché l’ossessione di essere il migliore, il più grande di tutti, Marquez ce l’ha nel sangue e voglio conquistare altre vittorie, altri titoli, altri record per rimanere, come se ce ne fosse ulteriormente bisogno, nella leggenda di questo sport”.

Secondo il giornalista Marc sarà il grande favorito quest'anno, “senza se e senza ma”, visto che nessuno è meglio del classe 1993 in termini di talento, aggressività, guida e istintività. “E se anche piloti di minor calibro come Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi e Johann Zarco – con tutto il rispetto – sono riusciti a vincere una o più gare, allora è logico supporre che Marc possa fare molto meglio dei piloti citati, che prima di salire su una Ducati non erano affatto dei fenomeni”.

Marquez avrà a disposizione una Ducati, quella della passata stagione, che ha dominato il campionato con 17 vittorie su 20, monopolizzando il podio per ben otto gare. L'unico ostacolo è rappresentato da Bagnaia, in forma come non mai nei test, e pronto a portarsi a casa il terzo titolo di fila.

E nel caso in cui Pecco dovesse laurearsi tri campione del mondo, allora dovremo “per forza, iniziare a considerarlo un fenomeno, esattamente come quelli che ha battuto Marquez in passato, un vero campione della storia del Motomondiale”, conclude Fagnani.