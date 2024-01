MotoGP 2024, come sarà la nuova Honda? Red Bull via e Repsol avrà meno spazio

L'inizio della stagione 2024 della MotoGP non è ancora iniziata, ma già molti sono entusiasti di sapere qualcosa di più con le presentazioni dei team e delle moto pronte a scaldare i cuori degli appassionati. Addirittura si parala di ordini precisi per far si che Bagnaia passi avanti a Marquez durante le gare.

Una delle novità sicuramente riguarderà la Honda, costretta a ridefinire la propria formazione e il rapporto con il suo storico sponsor, la prestigiosa compagnia petrolifera spagnola Repsol. Questa partnership, che vanta ben tre decenni di successi, rappresenta una delle collaborazioni più longeve e vincenti nella storia dello sport motoristico. La coppia Repsol-Honda ha inciso la sua firma in modo indelebile, conquistando 15 titoli mondiali piloti, 10 titoli costruttori e accumulando un impressionante bottino di 180 vittorie in gara.

In onore di questo traguardo epocale, Repsol ha lanciato una suggestiva campagna pubblicitaria, offrendo uno sguardo nostalgico sui momenti più significativi di questa straordinaria alleanza, con testimonianze dirette da leggende del motociclismo come Mick Doohan, Alex Crivillé, Valentino Rossi, Dani Pedrosa e l'indimenticabile Marc Marquez, che in Ducati se la sta cavando piuttosto bene.

Tuttavia, dietro il sipario di gloria e trionfo, emerge una realtà più intricata e controversa. La partenza di Marc Marquez ha comportato un ridimensionamento del sostegno finanziario di Repsol alla Honda, creando un vuoto notevole nella sua schiera di ambasciatori e portabandiera. Parallelamente, la Honda ha preso la decisione di accentuare la presenza dei propri colori aziendali sulle carene delle moto, riducendo la visibilità del logo Repsol. Questa scelta ha ovviamente suscitato malcontento da parte della compagnia spagnola.

La situazione è giunta a un punto così teso che si fa persino riferimento a una possibile rottura tra le due parti, prospettiva che potrebbe materializzarsi al termine della stagione 2024. Ricordiamo inoltre che il contratto tra Repsol e la Honda, in scadenza quest'anno, non è stato ancora rinnovato. Nel contempo, la Honda potrebbe orientarsi verso nuovi sponsor, magari in linea con la sua strategia di transizione verso carburanti sintetici, un ambito che Repsol stessa sta promuovendo con vigore nel campionato.

Insomma, sembra che la lunga e gloriosa storia d'amore tra Repsol e Honda stia giungendo a una svolta decisiva. Il 2024 sarà un anno cruciale, un banco di prova che rivelerà se i due partner saranno in grado di superare le divergenze attuali, riconciliandosi e trovando un nuovo equilibrio, oppure se diranno addio dopo tre decenni di trionfi, emozioni e passione.