MotoGp 2023, ecco la nuova Aprilia RS-GP di Vinales e Aleix Espargarò

E' stata ufficialmente presentata la nuova Aprilia che correrà nel campionato MotoGp 2023, leggasi la RS-GP. Dopo una stagione 2022 che ha visto la scuderia italiana registrare una crescita importante, a cominciare dalla prima vittoria assoluta e dalle due pole position, la squadra nostrana punta a migliorarsi in vista del nuovo mondiale.

Aleix Espargarò ripartirà dall'ottimo quarto posto ottenuto al termine del campionato 2022, e al suo fianco ci sarà Maverick Vinales, che punta a regalarsi un 2023 da assoluto protagonista. A completare il team il terzo pilota, il tester Lorenzo Salvadori, super confermato dopo la passata stagione, e pronto anche a giocarsi tre wild card.

La nuova Aprila RS-GP è stata rinnovata praticamente in ogni suo aspetto, a cominciare dal motore V4, che ha guadagnato potenza e regime massimo di rotazione. C'è un telaio rivisto sulla base delle richieste dei piloti, mentre l'aerodinamica ha ereditato alcuni componenti del 2022, come la fiancata e l'ala anteriore, ovviamente evoluti ed adattati al 2023. Presente infine una nuova centralina Magneti Marelli.

"La nostra crescita è innegabile – sono le parole di Massimo Rivola, amministratore delegato Aprilia Racing - tanto quanto la rapidità con cui siamo migliorati. Un percorso che non è nato dal caso: siamo una azienda migliore, sotto tutti i punti di vista, per cui mi aspetto che la tendenza continui. Alla nostra sfida si aggiungerà l'ulteriore impegno con il team satellite che, se da un lato ci permetterà di avere molte più informazioni a disposizione, sarà anche un banco prova importante per la nostra capacità organizzativa e di analisi. La pausa invernale, che in realtà è uno dei momenti di più intenso lavoro, è stata positiva così come i primi test, ma solo in gara potremo valutare il nostro livello rispetto agli avversari. Avremo più pressione e affrontiamo un nuovo format che porterà nuove sfide a team e piloti, ma ci siamo preparati bene e credo che inizieremo il Campionato con una motivazione altissima. Obiettivi? Fare meglio dello scorso anno".

Così invece Romano Albesiano, direttore Tecnico di Aprilia: "Siamo piuttosto convinti di aver lavorato bene durante l'inverno e i primi test ci hanno già dato qualche conferma. La situazione tecnica sarà nuova per noi, avendo anche un secondo team da supportare e dal quale poter ricavare informazioni importanti. Anche il weekend di gara vedrà dei cambiamenti, con l'introduzione della Sprint Race che richiederà un approccio specifico. Ogni particolare della nuova RS-GP è una evoluzione dei concetti 2022, con un miglioramento numerico di tutti gli aspetti principali, e il programma di sviluppo prevede ulteriori affinamenti durante la stagione".

Aleix Espargarò che di recente si è regalato una Porsche Cayman GT4 S, ha invece parlato di un campionato di Motogp 2023 ricco di incognite: “Il nuovo formato con la Sprint Race al sabato – afferma - richiederà a noi piloti una preparazione ancora migliore ma nessuno sa ancora valutare il reale impatto del cambiamento. Mi sono preparato al meglio e, ne sono sicuro, ci divertiremo anche quest'anno".

Infine Maverick Vinales, che nella stagione che sta per arrivare intende mettere a punto quanto imparato nel corso del 2022: “La nuova RS-GP mi è piaciuta da subito, è migliorata in aspetti, come la gestione del gas nella prima apertura, che sono fondamentali per il mio stile di guida. Il nuovo formato del weekend mi piace, sarà interessante sia per i fans sia per i team che avranno modo di preparare la gara di domenica utilizzando la Sprint Race. Non vedo l'ora di iniziare, la pausa è stata rigenerante ma ora voglio solo tornare in pista!". Il team Aprilia è solamente una delle squadre delle MotoGp che prenderanno parte alla stagione 2023: tante le novità.