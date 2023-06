Questo motociclo elettrico sembra una café racer e suona come un'auto termica V8

La nuova mobilità elettrica sta dando modo ai produttori di scooter e moto di osare con design sempre più fuori dagli schemi. Nel settore ne abbiamo già viste di tutti i colori (ricordate la Curtiss Hades che ricorda una pistola?) e oggi - per rimanere in tema - vi mostriamo la nuova Metorbike, una sorta di café racer elettrica con scarico e suoni.

A livello di potenza, è un motociclo che può essere paragonato a un 50 cc, ha infatti un motore da appena 2 kW di potenza che eroga 2,72 CV. La sua velocità di punta è di 49,5 km/h, tuttavia può raggiungere una potenza di picco di 7 kW, ovvero 9,3 CV. Grazie alla sua batteria rimovibile, che pesa da sola 11,8 kg, promette un'autonomia fino a 60 km con una sola carica.

L'altezza della sella è di 770 mm e in totale la moto, super leggera, pesa soltanto 76 kg - batteria inclusa. Il suo accumulatore standard si ricarica comodamente anche a casa in circa 3-4 ore, inoltre - guardando alle tecnologie di bordo - scopriamo come la Metorbike sia dotata di un chip keyless RFID utile ad attivare la marcia senza chiavi fisiche. Fra le opzioni anche un modulo GPS antifurto e - come anticipato in apertura - un pacchetto di suoni che imitano i classici motori termici. Scegliendo il multisound pack possiamo adattare la marcia a suoni che combaciano con motori termici V6, V8 o V10 - con tanto di cambio marcia incluso negli effetti. Un po' pacchiano, non credete?

Certo non è la prima volta che sentiamo parlare di caratteristiche simili, ricordate la moto elettrica Emula che simula diversi suoni termici?