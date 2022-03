Motociclista a tutta velocità su ponte levatoio in movimento, la moto va quasi in acqua

A quanto pare i cittadini statunitensi non hanno un buon rapporto con i ponti levatoi: dopo il rischio di caduta in mare per un uomo alla guida di una Honda Accord, assistiamo a un incidente quasi analogo per un motociclista nello stesso Stato della Florida. Il video vi farà avere paura fino all’ultimo secondo.

Le telecamere di sicurezza del ponte hanno infatti ripreso la scena il 12 marzo 2022, poi pubblicata su YouTube da Daytona Beach News-Journal giusto pochi giorni fa. Nel filmato si vede chiaramente che il ponte levatoio si sta sollevando per lasciar passare una barca e, nonostante le sbarre si siano abbassate molto prima, il motociclista decide comunque di infilarsi tra di esse e tentare la sorte sul ponte.

Il conducente è quindi salito sul ponte ormai in fase di apertura a velocità sostenuta ma, anziché tentare effettivamente il salto alla “Hazzard” con il suo rimorchio, è sceso dalla moto all’ultimo mentre questa si “appendeva” sul ponte aperto rimanendo come potete vedere nella fotografia in calce alla notizia, pubblicata proprio dal dipartimento di polizia di Daytona Beach.

In seguito all’incidente, il motociclista ha spiegato che l’acqua piovana aveva completamente impedito la corretta visione delle luci di avvertimento e che, nel tentativo di rimuoverla dalla visiera del casco, si è infine trovato in questa bizzarra situazione. La polizia ha dunque deciso di rilasciarlo in seguito all’ospedalizzazione per trattare le ferite.

A proposito di incidenti bizzarri, eccovi un vecchio filmato di un camion che passa sotto un ponte troppo basso.