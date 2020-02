Motociclista tira un calcio a una Tesla Model 3 in corsa: beccato dalle telecamere

Di video catturati dalle telecamere Tesla ne abbiamo visti ormai a centinaia, c'è però qualcuno che riesce ancora a sorprenderci. Un motociclista ha infatti tirato un calcio a una portiera di una Model 3.

Lo ripetiamo per chi ancora non lo sapesse: le automobili Tesla hanno a bordo 8 telecamere che riprendono da varie angolazioni, è dunque letteralmente impossibile farla franca in caso di atti vandalici. Le telecamere servono sia ad Autopilot per vedere il mondo attorno alla vettura che alla funzione di "dashcam a 360 gradi" in fase di marcia.

Non solo: anche a macchina ferma con la Modalità Sentinella è possibile registrare episodi di vario genere, dunque c'è davvero poco spazio di manovra per chi vuole danneggiare per qualche motivo le vetture di Elon Musk. Motivi che sinceramente, a ogni nuovo video che appare sul web, facciamo sempre più fatica a capire.

Questa volta poi assistiamo a un calcio assestato con precisione da un motociclista di passaggio, con la Tesla Model 3 che procede tranquilla per la sua strada - dunque non sembra che fra automobilista e motociclista ci sia stato qualche screzio. Anche nel caso in cui ci fosse stato, tirare calci alle portiere o addirittura rompere gli specchietti sono azioni da non fare per nessuna ragione.