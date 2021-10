Motociclista suicida sfreccia in autostrada a una velocità folle: il video è spaventoso

Guidare una moto ad alta velocità può essere pericoloso (il grave incidente tra una Mini e una moto lo testimonia , ma il motociclista del video in fondo alla pagina ha messo da parte ogni sorta di buon senso per eseguire una manovra da ritiro immediato della patente.

La clip è stata condivisa di recente su Reddit, e mostra le riprese dal casco di un altro motociclista, il quale era intento a viaggiare in autostrada a una velocità apparentemente compresa tra i 50 e i 60 km/h. Fatta eccezione per alcuni motociclisti, il traffico era completamente assente, e all'improvviso accade qualcosa di totalmente inaspettato.

Al sesto secondo del video una motocicletta sfreccia in mezzo alle altre ad una velocità notevolmente superiore a quella delle altre due ruote passando a pochi centimetri da un paio di bikers. Sarebbe bastato sbagliare di qualche centimetro perché la vicenda finisse in tragedia. Magari un motocilista avrebbe potuto spostarsi un po' a sinistra o a destra per provocare un incidente facilmente mortale.



Un Redditor particolarmente attento ha provato a calcolare la velocità di tutti i veicoli presenti nell'inquadratura, e secondo i suoi calcoli le moto visibili all'inizio della clip viaggiavano a 55 km/h, mentre l'autore della bravata le ha superate a ben 263 km/h: cinque volte la velocità degli altri utenti della strada.



