Motociclista cade e finisce sotto autobus: video incidente fa capire importanza casco

Dopo avere assistito al motociclista vittima di un brake-check estremamente pericoloso negli Stati Uniti, ci spostiamo in Brasile dove un motociclista brasiliano ha scoperto con la sua pelle (e testa) l’importanza del casco: un incidente lo ha portato sotto un autobus, ma è ancora vivo!

Il video dell’accaduto è stato ripreso da un autovelox qualche giorno fa e, grazie all’utente Reddit u/mclemente26, ha fatto il giro del Web finendo poi anche su Twitter, dove il pubblico lo ha condiviso raggiungendo diverse centinaia di migliaia di visualizzazioni.

Nel filmato si vede chiaramente, già nei primi secondi, l’autobus svoltare a sinistra verso la telecamera e, dalla direzione opposta, il motociclista emerge cadendo dalla sua moto durante quella che sembra una frenata di emergenza per evitare il bus stesso. La caduta si è conclusa con il motociclista sotto le ruote posteriori del bus in movimento, in uno scontro diretto con il mezzo stesso. Il conducente dell’autobus si è rivelato comunque piuttosto attento, dato che la sua frenata ha evitato di trascinare eccessivamente l’uomo sull’asfalto.

Pochi secondi dopo si vede l’uomo capace di muoversi ancora, con il casco distrutto dall’impatto ma con la sua testa sulle spalle. Il tempo passa e, incredibilmente, egli è capace di alzarsi e camminare, soltanto vittima dello shock psicofisico. Molto probabilmente questo incidente servirà da monito per tutti coloro che sono abituati a circolare senza casco!

A proposito di sicurezza alla guida, sapevate che Toyota ha brevettato un volante gonfiabile?