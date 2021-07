Motociclista si fa beffe della polizia e sfugge al fermo, ma la corsa finisce in tragedia

Sulle nostre pagine riportiamo spesso di inseguimenti della polizia, di elusione al fermo degli agenti e persino di sfondamenti dei posti di blocco, ma quanto accaduto alcuni giorni fa ad Onolaska, in Winsconsin, ci lascia assolutamente interdetti.

Come riportato nella descrizione del video pubblicato su YouTube dal canale Code Blue Cam, un agente aveva provato a fermare la corsa di un motociclista mentre viaggiava ad una velocità assurda, ma questi ha deciso di ignorare gli avvertimenti e di darsi alla fuga.

Le riprese immortalano le pattuglie intente ad acciuffare la moto in corsa, e più volte il traffico consente alle forze dell'ordine di portarsi a pochi centimetri dal fuggitivo e di intimargli ripetutamente di fermarsi. Il sospetto però ha continuato ad ignorare i suggerimenti per poi mettersi a fare zigzag tra i veicoli degli altri utenti della strada in un modo estremamente pericoloso, anche perché pare che la moto abbia persino superato i 160 km/h in alcuni frangenti.



La tragica svolta si è concretizzata intorno al secondo minuto del video, quando il motociclista ha commesso un grave errore e si è schiantato a velocità folle contro una vettura intenta a svoltare a sinistra. I poliziotti si sono fiondati sul posto dell'incidente per sincerarsi delle condizioni dell'uomo, ma l'orribile scena che si sono trovati davanti agli occhi lasciava ben poco spazio alla speranza: i detriti del veicolo a due ruote erano dappertutto, e il suo conducente era stato catapultato a più di dieci metri dal punto d'impatto.



Al minuto 2:28 un agente esce dall'abitacolo della volante e corre verso il malcapitato soltanto per scoprirne le pessime condizioni: l'uomo è stato dichiarato morto pochi minuti dopo. Una tragedia simile può fornirci un solo insegnamento: mai provare a sfuggire alle forze dell'ordine, poiché l'eventuale pena da scontare non è mai paragonabile al rischio di perdere la vita.



Un episodio simile ma dal finale opposto ha avuto luogo alcuni giorni fa in Ohio, dove il fuggitivo ha deciso di accostare e al contempo di attuare una brutta mossa, e cioè quella ingoiare un intero pacchetto di marijuana per ingannare la polizia: per sua fortuna l'agente ha attuato la manovra di Heimlich e gli ha salvato la vita.