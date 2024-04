In Moto3 scene tragicomiche: pilota cade e 'ruba' la moto all'avversario. Video folle

Durante il Gran Premio delle Americhe di Moto3, si è verificato un evento straordinario che ha lasciato tutti senza parole. Stefano Nepa e Ivan Ortolà sono caduti simultaneamente durante la gara, e in un momento di incredibile confusione, Ortolà si è precipitato verso la moto di Nepa, salendoci sopra nel tentativo di ripartire.

Una vicenda davvero assurda, mai vista in una gara professionistica. Per fortuna però Nepa è riuscito a reagire prontamente, inseguendo Ortolà e costringendolo a scendere dalla sua moto. L'incidente e lo "scambio di moto" sono avvenuti nel corso del secondo giro del Gran Premio. Mentre affrontavano la curva 15, Ortolà e Nepa sono entrati in contatto, finendo entrambi per terra. Incredibilmente, Ortolà ha scambiato la moto di Nepa per la propria, nonostante fosse chiaramente diversa, e ha cercato di ripartire il più velocemente possibile. A proposito, ecco le dichiarazioni di Marc Marquez riguardo la sua caduta al GP di Austin.

Fortunatamente, Nepa ha mantenuto la lucidità e ha capito immediatamente la situazione, raggiungendo la sua moto e facendo rinvenire Ortolà dal suo errore. Una volta chiarito il malinteso, Ortolà è ritornato alla sua moto e ha ripreso la gara. Di certo, oltre che essere divertente come scena, questo incidente è sicuramente molto meno serio della caduta terribile di Danilo Petrucci in Superbike.

Il comportamento insolito di Ortolà potrebbe essere spiegato anche dal fatto che l'anno precedente correva con la stessa moto di Nepa, essendo compagni di squadra nell'Angeluss MTA Team, mentre nella stagione attuale gareggia per il team Mt Helmets MSI. La spiegazione più probabile è che, nel momento di confusione e di necessità di rimettersi subito in pista, Ortolà abbia pensato di trovarsi nella stagione precedente; come si dice in questi casi "l'abitudine..."

Nonostante questo piccolo incidente, la gara di Moto3 ha proseguito il suo corso, con David Alonso che ha conquistato la vittoria davanti a Holgado e Piqueras. Nepa ha terminato la gara al 18º posto, mentre Ortolà non è riuscito a completarla, cadendo nuovamente con la sua KTM. Insomma, non proprio una bella giornata per il pilota spagnolo.

