La moto volante è realtà: Aerwins XTurismo si mostra a Detroid e sfiora 800.000 dollari

Il Salone di Detroit è uno degli eventi più importanti per il mondo dell’automobilismo e un ottimo palcoscenico per tutto ciò che riguarda la mobilità, specialmente se fuori dagli schemi, e proprio per questo è stato scelto come luogo in cui presentare l’Aerwins XTurismo, una “hoverbike” ovvero una via di mezzo tra moto e drone.

Shuhei Komatsu, fondatore di Aerwins Technologies, ha affermato “È molto eccitante per noi essere qui a Detroit...Detroit è la patria dell'industria della mobilità”. La XTurismo è un mezzo realizzato per la maggior parte da fibra di carbonio, e adotta una serie di sensori con tecnologia avanzata che gli permettono di volare trasportando anche una persona.

Il suo powertrain si basa su un’unità ibrida la cui parte termica è fornita da Kawasaki ma non sappiamo i dati di potenza erogata. In compenso si conosce il peso totale del veicolo, che ferma l’ago della bilancia a 299 kg, e la sua autonomia stimata in circa 40 minuti di volo, con una velocità massima di 100 km/h.

Per la cronaca, in Giappone la XTurismo non necessità nemmeno di una licenza di volo, dato che un hoverbike non è considerata un aereo, ma ovviamente la sua regolamentazione cambierà da paese a paese, qualora venisse adottato, anche perché il veicolo di Aerwins non è affatto a buon mercato: sul cartellino c’è un prezzo di 777.000 dollari.

