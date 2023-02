Questa moto viaggia su due ruote posteriori tagliate a metà e trotta come un cavallo

La nuova Ducati Desmosedici GP 2023 che correrà nella prossima stagione MotoGP è un pezzo di design e di meccanica - e perché no, d’arte - ma senza scomodare gli dei dell’olimpo del motociclismo, è innegabile che molti uomini sono in grado di dare alla luce progetti fuori dal comune, seppur bizzarri: questa Honda CBR250 viaggia su due ruote a metà.

Quella che vedete è la creazione dello youtuber Bikes and Beards, che ha scelto la piccola sportiva carenata della casa alata, e ha pensato bene di dotarla di due ruote al posteriore allungando opportunamente il forcellone. Il progetto ha funzionato, dunque ha alzato l’asticella per dare vita ad un pensiero fuori di testa ma non abbastanza da non provare a realizzarlo.

Dunque le due ruote sono state tagliate a metà, e sono state allineate in maniera tale che una gomma posteriore della moto fosse sempre a contatto con l’asfalto per continuare a dare il moto. Durante la costruzione, il problema più rilevante è stato quello di rendere il mezzo-cerchio capace di sorreggere il peso della moto, tenendo conto che non esistono mezze-gomme che possano essere gonfiate.

Dopo vari e disparati tentativi , lo youtuber ha utilizzato un tubo flessibile in polietilene per sostenere gli pneumatici, che è stato poi rivettato al mezzo-cerchio. In questo modo le ruote davano il giusto sostegno e dunque è arrivato il momento della prova su strada: l’esperimento si può dire riuscito, con il rider che è riuscito a raggiungere una velocità massima di 30 mph (poco meno di 50 km/h).

Le due mezze ruote innescavano però un notevole rimbalzo alternandosi tra di loro, e avviando il video vedrete voi stesso quanto l’effetto sia comico: più che a bordo di una moto, sembra di essere seduti sulla sella di un cavallo al trotto.

