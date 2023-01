Le moto più vendute del 2022 in Italia: la Top 10 definitiva

A inizio dicembre abbiamo visto quali fossero state le moto più vendute dell’anno nel corso dei primi 11 mesi, ora che invece è iniziato ufficialmente il 2023 abbiamo la classifica finale: ecco le 10 moto più vendute del 2022.

Al decimo posto troviamo un grande classico del nostro mercato, ovvero la Honda Africa Twin, capace di vendere da gennaio a dicembre 2.203 unità. Al nono posto troviamo l’X-Cape di Moto Morini con 2.298 unità, mentre ottava si è classificata la Meteor 360 di Royal Enfield con 2.380 unità. Al settimo posto torna a ruggire il segmento delle enduro, il più battuto dagli italiani: troviamo infatti la Ducati Multistrada V4 e la sua versione potenziata 4S, capaci di vendere 2.469 unità. Anche al sesto posto troviamo un grande classico: la BMW R 1250 GS Adventure con 2.531 unità, la V7 di Moto Guzzi inaugura invece la Top 5 del 2022 con 2.536 unità.

La RKF 125 di Keeway è riuscita a piazzarsi al quarto posto con ben 2.589 unità, mentre sul podio abbiamo la Yamaha Tenerè 700 con 2.762 moto vendute, la BMW R 1250 GS a 4.062 unità e infine l’inarrivabile TRK 502 di Benelli, che assieme alla variante 502 X ha venduto in Italia 6.645 unità.

In generale in Italia il desidero di due ruote è in costante aumento, il 2022 infatti ha chiuso in positivo con un +4,5% a dicembre rispetto all’anno precedente. Il mercato ha chiuso così l’anno con 2.700 veicoli immatricolati in più rispetto al 2021, nella speranza che il trend sia confermato anche nel 2023.



Ricordiamo che il 2022 ha anche avuto un'esplosiva edizione di EICMA, il cui pubblico ha votato una Ducati come moto più bella dell'anno.