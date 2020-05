Questa moto in stile Tron ha il motore nella ruota: ecco le immagini

I ragazzi di Electrek stanno seguendo in modo assiduo l'evoluzione della moto elettrica Verge TS sin dal 2018, quando ne è stato annunciato un prototipo approssimativo. E' tramite loro quindi che vi facciamo sapere che la casa finlandese, Verge Motorcycles, ha cominciato a mostrare la sua avveniristica creazione, la TS.

Purtroppo la moto non è ancora pronta per la produzione in serie, ma le immagini della galleria in fondo alla pagina la ritraggono in un'estetica piuttosto accattivante, e in uno stile alla Tron non propriamente comune fino ad ora. Fino a poco tempo fa la TS era conosciuta come RMK E2, e a mostrarla c'erano alcuni render da non trascurare, i quali mostravano la singolare ruota posteriore senza mozzo.

Il fatto davvero caratteristico però è che il motore si trovi proprio all'interno del cerchio di quella ruota "cava" e, contrariamente a quanto si potrebbe credere, non è affatto piccolo. Infatti mette in campo ben 80 kW (107 cavalli) attraverso magneti e avvolgimenti di rame in posizione distante dall'asse di rotazione. Il propulsore riesce così ad erogare addirittura 1.000 Nm di coppia istantanea, e spedisce il veicolo fino a 97 km/h da fermo in meno di 4 secondi. Nel caso in cui continuaste a spingere al massimo potreste anche raggiungere i 180 km/h di velocità massima.

Insomma la Verge TS unisce mobilità elettrica, leggerezza, potenza, stile e divertimento in una motocicletta promettente sia sull'asfalto che in fuoristrada. Tutto il progetto ha avuto vita in Finlandia, dalla concettualizzazione, allo sviluppo e alla messa in atto produttiva. Quest'ultima si è tra l'altro concentrata nel portare sul mercato un prodotto tutt'altro che difficile da sistemare, in quanto è persino possibile sostituire la ruota/motore con degli utensili standard da officina in caso di malfunzionamento.

In questo momento l'unica incognita è l'autonomia, ma Verge Motorcycles promette un range di almeno 300 chilometri per singola carica in città e di 200 chilometri in autostrada/superstrada. Disponibile inoltre la ricarica veloce in corrente diretta, feature che comincia a diventare sempre più popolare in ambito due ruote. Per quanto concerne il prezzo la Verge TS chiederà ai consumatori un esborso di 24.990 euro, e i preordini sono già aperti.

Per chiudere vi consigliamo di dare un'occhiata anche a quest'altra moto elettrica, la Harley-Davidson LiveWire che ha appena percorso 1.723 chilometri in meno di 24 ore portando a casa un record formidabile. Oltre a garantire un'ottima autonomia però, la Harley è anche estremamente veloce: ecco le prove in un video.