Le moto e gli scooter più venduti in Italia ad agosto 2023: la famiglia SH domina

Dopo aver visto quali sono state le 10 auto più vendute in Italia ad agosto 2023, è il momento di guardare al mondo delle due ruote. Ecco quali sono stati i veicoli a due ruote più venduti di agosto 2023.

Vi diciamo subito che sono tutti scooter, ma non disperate: ANCMA ha pubblicato anche i dati relativi alle moto più vendute da gennaio ad agosto 2023. Partiamo con la Top 10 generale dunque: le ultime tre posizioni sono tutte occupate da veicoli Piaggio, che ha piazzato il Beverly 400 al decimo posto, la Vespa Primavera 125 al nono, il Beverly 300 ABS all’ottavo.

Il settimo posto è del Symphony 125, mentre sesto e quinto posto sono occupati rispettivamente da Honda ADV 350 e Honda SH 350. Il Liberty 125 ABS della Piaggio ha guadagnato il quarto posto, mentre sul podio di agosto 2023 abbiamo il Kymco Agility 125 R16 e due scooter Honda, ovvero l’SH 150 al secondo posto e l’SH 125 al primo. L’Honda SH è in generale lo scooter più venduto in assoluto dall’1 gennaio al 31 agosto 2023: il podio è formato infatti da SH 150, SH 300 e SH 125, re indiscusso con oltre 9.000 unità vendute.

Come promesso diamo anche uno sguardo alle moto più vendute del 2023 fino al 31 agosto: Honda chiude la Top 10 con la CB 750 Hornet, al nono posto invece troviamo la X-Cape di Moto Morini. Ottavo posto per la Guzzi V7, mentre al settimo posto abbiamo la Honda XL 750 Transalp. Ducati occupa la sesta posizione con i due Multistrada V4/V4S, mentre Yamaha è quinta con il Ténéré 700 e quarta con il Tracer 9. Il podio è così formato: terzo posto per l’Africa Twin di Honda, secondo posto per il GS R 1250 di BMW e primo posto per le due Benelli TRK 502/502X.