Moto e scooter tornano a volare a febbraio 2024, la crisi è tutta elettrica

Gli appassionati delle due ruote si stanno preparando a una nuova primavera, riportando il settore a correre. Secondo i recenti dati UNRAE per ANCMA, febbraio 2024 ha chiuso con un sonoro +19,89%.

Se gennaio 2024 è stato un mese con il freno a mano tirato (o con il cavalletto abbassato, per restare in tema di due ruote), lo stesso non si può dire - per fortuna - di febbraio. Le nuove immatricolazioni hanno toccato quota 28.401 unità, un risultato brillante spinto soprattutto dalle ottime performance degli scooter, che hanno venduto 13.924 veicoli con una crescita del 23,05%. Ottimi risultati anche per le moto, +17,5% con 13.241 unità targate. Dopo tre mesi di segno “meno”, anche il difficile mercato dei ciclomotori torna a salire con un +11,96% e 1.236 veicoli immessi sul mercato.

Guardando al primo bimestre 2024, sulle strade italiane sono arrivati 49.494 nuovi mezzi con un incremento del 9,97%. Rimane negativo soltanto il segmento dei veicoli elettrici, che rispetto a febbraio 2023 ha perso il 16,86%. Bisogna tuttavia segnalare che la ripartenza degli incentivi statali ha permesso di colmare parte del baratro che si era registrato a gennaio 2024: -58,87%. A febbraio 2024, dunque, si sono immatricolati 700 nuove unità elettriche. In totale, nel bimestre, abbiamo 1.057 unità, una flessione del 38,19%. In ambito elettrico c’è ancora tanto, tantissimo lavoro da fare.