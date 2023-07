Moto, scooter e quadricicli più venduti del 2023: le Top 10 della prima metà dell'anno

Grazie ai dati ufficiali UNRAE abbiamo scoperto quali sono state le 10 auto più vendute in Italia a giugno 2023, ora però è arrivato il momento di guardare al mondo delle due ruote. Stando ai dati ANCMA, continua l’ottima cavalcata estiva del settore.

Se nel 2022 nei primi sei mesi dell’anno erano stati venduti 172.757 veicolo a due ruote, in questo 2023 siamo a 201.922, ovvero al +16,88%. Anche i quadricicli sono in crescita, hanno infatti fatto segnare il +15,5% a maggio 2023 e +16,31% a giugno 2023. L’unica anomalia del mercato è rappresentata dalle due ruote elettriche, a -54,82% a giugno 2023 dopo il boom dello scorso anno. Ma passiamo ai veicoli più venduti categoria per categoria.

Partiamo dai quadricicli: la Citroën Ami è la più venduta in assoluto (e chissà che nel 2024 non si giochi il primo posto con la nuova Fiat Topolino appena presentata), poi abbiamo l’Aixam City, la XEV Yoyo, la Ligier JS56 DCI E4, la Ligier JS50 PROGR., l’Aixam E-City, la Chatenet Ch 40, l’Aixam Minauto GT, l’Aixam Coupé e infine l’Estrima Biro.

Fra i ciclomotori vince il Liberty 50 della Piaggio, inseguito da Fantic Motor 50 CC Enduro/Motard, l’Askoll ES1, il Beta RR 50 Motard, il Beta RR 50 Enduro, il Symphony 50 di Sym, la Vespa Primavera 50 di Piaggio, il Kymco Agility 50 R16, il Vent 50 e infine il nuovo Yamaha Neo’s EV.

Fra gli scooter abbiamo un podio tutto Honda: SH 350, SH 125 e SH 150 sono i modelli più venduti nella prima parte del 2023. Abbiamo poi il Kymco Agility 125 R16, l’Honda Adv 350, il Liberty 125 ABS di Piaggio, l’Honda X-Adv 750, il Piaggio Beverly 300 ABS, l’Honda Forza 350 e il Piaggio Beverly 400.

Arriviamo così a parlare di moto vere e proprie: il Benelli Trk 502/502 X è riuscito a scalzare l’Africa Twin di Honda dal trono, abbiamo poi la BMW R 1250 GS, Yamaha Tracer 9, Yamaha Ténéré 700, Ducati Multistrada V4/V4 S, Moto Guzzi V7, Moto Morini X-Cape, Honda XL 750 Transalp e Honda CB 750 Hornet.