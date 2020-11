Moto e scooter Piaggio si ordinano online e si ricevono a casa

I tempi che stiamo vivendo non sono di certo semplici. Dopo la tregua estiva, il Coronavirus è tornato a colpire forte in tutta Europa, motivo per cui l’Italia intera è a rischio lockdown generalizzato. Per questo motivo Piaggio permette di acquistare il veicolo a due ruote preferito comodamente da casa, anche nelle Zone Rosse.

Come vi abbiamo già raccontato, concessionarie e officine possono aprire senza problemi anche nelle varie Zone Rosse d’Italia, non tutti i clienti però potrebbero avere la voglia di recarsi fisicamente in un salone. In via straordinaria dunque il Gruppo Piaggio ha deciso di avviare un nuovo programma web, tramite cui acquistare un nuovo veicolo scegliendolo nella variante preferita, condurre una permuta, definire le modalità di acquisto, usufruire delle varie promozioni attive, avvantaggiarsi di forme di finanziamento, fino a ricevere a domicilio lo scooter selezionato.

Potete fare tutto questo sui principali siti del Gruppo Piaggio, ovvero su aprilia.com, motoguzzi.com, piaggio.com e vespa.com. I brand Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio e Vespa garantiscono in ogni caso l’apertura anche nelle Zone Rosse, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza.

Vi ricordiamo inoltre che su molti modelli Piaggio è attiva una promozione che vi permette di pagare la vostra prima rata a marzo 2021, con le prime 12 rate da appena 20 euro al mese (TAN 6,90%, TAEG 8,97%).