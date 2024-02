Moto e scooter 125 in autostrada? Primo SÌ in Commissione Trasporti

Da diverso tempo si parla di permettere a moto e scooter da 125 cc di usare autostrade e tangenziali, dove oggi si accede con almeno 150 cc. Ora la modifica al Codice della Strada è più vicina, ha ottenuto un primo SÌ alla Camera.

La notizia è stata accolta con giubilo dall’ANCMA, l’Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori, con la nuova modifica che permetterebbe ai conducenti maggiorenni di moto e scooter 125 cc di accedere ad autostrade e tangenziali.

“Non solo l’Italia si allineerebbe finalmente al resto dell’Europa, dove è già consentito il transito, ma lo scenario che si prospetta, per il quale l’associazione si sta spendendo da anni, rappresenterebbe un risultato molto importante per i produttori, l’industria di riferimento e per gli utenti della strada”. Così Paolo Magri, presidente Confindustria ANCMA, ha commentato l’approvazione da parte della Commissione Trasporti della Camera dell'emendamento promosso dall'Associazione, insieme alla FMI.

Ovviamente il provvedimento includerebbe anche i motocicli elettrici, che potrebbero entrare in autostrada e tangenziali già a partire da 6 kW di potenza.

“Un esito quindi molto significativo raggiunto dall’associazione prima del voto definitivo dell’Aula, per il quale – ha aggiunto Magri – ringraziamo i componenti della Commissione e il Governo. È evidente anche che l’introduzione di questa misura arriva in un momento così importante per la mobilità e le due ruote”.



Nel frattempo è in alto mare la proposta di portare a 150 km/h il limite per le autovetture in autostrada, un'idea definita "populista" da più fronti, inutile al fine di velocizzare l'arrivo a destinazione.