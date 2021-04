Le moto fanno troppo rumore? In arrivo nuovi test per l'omologazione

C’è chi ama le moto elettriche per la loro estrema silenziosità e chi le odia per lo stesso motivo. Di sicuro però le nuove moto a zero emissioni sono pronte ad affrontare i nuovi regolamenti ONU previsti in materia di emissioni sonore - con nuove regole che partiranno dal 2023.

La sessione numero 183 del Forum Mondiale per l’Armonizzazione dei Regolamenti sui Veicoli, WP.29, ha infatti aderito a un emendamento del Regolamento ONU numero 41 relativo all’omologazione dei motocicli e alle loro emissioni sonore. Presto infatti verrano introdotti test più rigorosi, che simuleranno il reale utilizzo in strada - a partire dal 1 settembre 2023 in tutti i Paesi che applicano il Regolamento ONU 41.



L’IMMA, l’associazione mondiale dei produttori di moto e scooter, ha proposto le seguenti modifiche: bisognerà innanzitutto ampliare la gamma di operazioni del veicolo, poi bisognerà introdurre un approccio a velocità non costante nell’area di misurazione. Sempre all’interno dell’area di misurazione bisognerà consentire ogni posizione dell’acceleratore costante, coprendo qualsiasi marcia, oltre a introdurre una misurazione del suono estesa durante la decelerazione della moto.



Infine si dovrà aumentare il numero di punti prova a 18, rispetto ai 4 attuali. Si prospettano tempi “duri” dunque per i produttori di moto tradizionali, che dovranno rendere sempre più silenziosi i loro mezzi, anche se moltissimi centauri non saranno in ogni caso d’accordo...