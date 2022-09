Moto Guzzi V100 Mandello disponibile per l'acquisto, anche online

A poco più di un anno dalla presentazione ufficiale di Moto Guzzi V100 Mandello, arriva finalmente sul mercato la new entry della famiglia, anche online sul sito web ufficiale di MotoGuzzi.

Disponibile nelle colorazioni Bianco Polare e Rossa Magma, la Moto Guzzi V100 Mandello è in offerta a 15.499 Euro IVA inclusa, ed è accompagnata dalla Moto Guzzi V100 Mandello S, proposta nella variante cromatica Verde 2121 e nella sportiva Grigio Avanguardia, al prezzo di 17.999 Euro.

Moto Guzzi l’ha definita “la Moto Guzzi che non c’è mai stata”, in quanto caratterizzata da tecnologia all’avanguardia ed innovativa a 360 gradi a partire dal design, a partire dalla valorizzazione del bicilindrico. Le linee reinterpretano in chiave moderna i capisaldi tecnici del linguaggio stilistico, e la rendono la prima motocicletta con aerodinamica adattativa nonchè la prima dotata di piattaforma inerziale a sei assi, cornering ABS, sospensioni semiattive e quick shift.

La V100 Mandello è anche la prima Moto Guzzi spinta dal nuovo propulsore “compact block”, ma rispetta anche la tradizione con l’architettura a V trasversale di 90 gradi del bicilindrico che garantisce di erogare la coppia ed il sound iconico. La potenza è di 115 CV e la coppia è di 105Nm, con l’82% disponibile già da 3500 giri/min.