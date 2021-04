Moto elettriche Zero senza interessi e con rimborso per neopatentati

Anche se la loro diffusione non è ancora così capillare, le moto elettriche si stanno ritagliando comunque un posto nel cuore degli appassionati. Zero Motorcycles ha inoltre lanciato due promozioni che potrebbero avvicinarvi ai loro prodotti.

La prima riguarda il finanziamento. Fino al 31 luglio 2021 sarà possibile acquistare una moto elettrica Zero Motorcycles a zero interessi, con prima rata dopo 30 giorni dall’acquisto. Questa iniziativa va sommata all’Ecobonus statale, che mette sul piatto fino al 40% di sconto in caso di rottamazione di vecchio veicolo inquinante oppure fino al 30% senza rottamazione. Questa promozione è valida su tutta la gamma attuale Zero, anche le tanto amate SR/S e SR/F. Per saperne di più vi rimandiamo al sito ufficiale della promozione.

Le iniziative Zero non finiscono qui: la compagnia americana infatti vuole strizzare l’occhio ai neopatentati, offrendo una riduzione di prezzo sotto forma di rimborso per chiunque abbia appena conseguito una patente A, A1 o A2. Su Zero SR/F, SR/S, S, DS, SR e DSR si parla di un rimborso di 500 euro sul prezzo di acquisto, mentre per Zero FX e FXS si scende a 350 euro. L’offerta è valida fino al 13 dicembre 2021.



Per sapere con quale patente guidare una moto elettrica vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.