Le moto elettriche Tromox arrivano in Italia: prezzi e disponibilità

Se escludiamo le grandi città, la mobilità elettrica a due ruote ancora fa fatica a svettare contro i modelli termici - che hanno prezzi più abbordabili (gli scooter più venduti a gennaio 2023). Presto però arriveranno in Italia anche i modelli elettrici di Tromox, disponibili già da maggio 2023.

Il marchio Tromox ha infatti siglato un accordo con il gruppo FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) per la distribuzione delle sue moto elettriche nel nostro Paese. Fiore all’occhiello della gamma sarà il modello UKKO S, disponibile anche inversione UKKO S Lite. La UKKO S è una moto elettrica compatta che ha un motore centrale da 4 kW nominali (8 kW di picco) e una velocità massima di 90 km/h con 180 Nm di coppia.

Con una carica può raggiungere i 130 km di autonomia e risalire pendenze fino ai 22°. Le sue ruote sono da 14 pollici, la ciclistica invece è di stampo racing - assicura Tromox. Tanta la tecnologia a bordo, pensiamo al GPS e al cruscotto digitale, abbiamo anche la possibilità di connettere un’app disponibile su Android e iOS. La UKKO S avrà un prezzo di 6.659 euro, mentre la versione Lite costerà 5.979 euro - che ha davvero poche differenze rispetto alla standard.

Su UKKO S Lite abbiamo infatti un diverso ammortizzatore posteriore (a molla media assorbente, contro la molla media assorbente con camera d’aria di UKKO S), una forcella posteriore a doppio braccio ondulante (anziché singolo), una trasmissione a catena anziché a cinghia, un display LCD anziché TFT da 5,5” e la sola colorazione grigia - mentre la standard arriva in blu. UKKO S Lite non ha la possibilità di connettersi all’app. Come detto in apertura, i modelli Tromox saranno in Italia a partire da maggio 2023.Speriamo che prossimamente possa arrivare in Italia anche la Tromox Mino.