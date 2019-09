Le moto elettriche di Evoke arrivano ufficialmente in Europa

Probabilmente in questo momento la parola Evoke potrebbe dirvi ben poco, presto però potrebbe essere sulla bocca di molti appassionati delle due ruote. La compagnia di moto elettriche fondata a Pechino ha intenzione di conquistare l'Europa.

La società ha infatti annunciato l'apertura di tre nuovi distributori nel vecchio continente, che renderanno più facile la vendita e la diffusione dei veicoli. Nello specifico le nuove strutture sorgeranno in Germania, Austria e a Malta, con i clienti austriaci che hanno già a disposizione per drive test la line-up 2018 dell'azienda.

Presto arriveranno invece i modelli Urban 2020 appena annunciati dalla compagnia, che infatti possono essere già pre-ordinati, in Austria come in Germania. I modelli destinati a Malta invece sono già stati spediti e saranno disponibili all'acquisto a breve. Lo sbarco negli USA invece attende solo le certificazioni DOT, differenti rispetto a quelle europee. Ma cosa produce Evoke?

Ebbene con la nuova Evoke Urban 2020 possiamo contare su un motore da 19 kW, 25 CV e 115 Nm di coppia, in grado di toccare i 130 km/h di velocità massima. La batteria a bordo invece è da 8,4 kWh, con 7,6 kWh di capacità realmente utilizzabile; quanto basta, secondo la compagnia, a percorrere 200 km in città. La Urban si ricarica poi a 120V AC oppure a 240V AC, con lo 0-80% possibile in circa 90 minuti (in futuro però Evoke conta di fare lo stesso in 15 minuti). Negli USA la Evoke Urban 2020 è proposta a 7.899 dollari, per richiedere il prezzo europeo bisogna scrivere direttamente una mail alla compagnia.