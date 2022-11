La prima moto elettrica di YADEA a EICMA 2022: le nostre foto

Prima di EICMA 2022, conoscevamo YADEA soprattutto per i suoi scooter e i suoi monopattini elettrici (il nuovo YADEA G5S arriva in Italia), quest'anno invece il marchio fa davvero sul serio: oltre al VoltGuard VFV di cui parleremo fra poco abbiamo visto anche la nuova YADEA VFD, una moto elettrica dalle ottime prestazioni.

La nuova YADEA VFD ha sicuramente un aspetto accattivante e non ha molto da invidiare ad altre moto elettriche più blasonate. Può montare fino a due batterie da 32 Ah/72 V, il 20% più leggere e l'8% più dense delle batterie tradizionali. A una velocità media di 45 km/h è possibile percorrere fino a 140 km di autonomia con entrambe le batterie installate. Si tratta di batterie IPX7, dotate di BMS 40+ intelligente che le protegge in diverse situazioni, capaci di alimentare un ottimo motore centrale da 10 kW.

Questo propulsore elettrico può portare la VFD fino a 100 km/h accelerando da 0 a 50 km/h in 4 secondi. Può salire pendenze di 20 gradi con 280 Nm di coppia massima. Ve lo avevamo detto che YADEA faceva sul serio... inoltre la sua potenza da 10 kW la rende perfetta per la guida con patente B/A1 (quale moto elettrica guidare con la patente B?), non è necessaria la patente A2/A3. La YADEA VFD offre anche 16 litri di spazio, una porta USB per ricaricare eventualmente uno smartphone o qualsiasi altri dispositivo mobile, lo sblocco NFC e il Cruise Control. Un prodotto davvero interessante che ci ha colpiti subito.

Il VoltGuard VFV invece è uno scooter cittadino che può offrire fino a 200 km di autonomia a una velocità media di 30 km/h grazie a due batterie da 27 Ah/72 V. L'efficienza del suo sistema elettrico sopra il 93%, può raggiungere gli 80 km/h, accelera da 0 a 50 km/h in 4 secondi, può dunque diventare un ottimo compagno per gli spostamenti quotidiani. Lo scooter è anche dotato di porta per la ricarica USB, lo sblocco NFC, la marcia indietro per parcheggiare al meglio.

La variante standard ha 1,2 kW di potenza, 120 Nm di coppia e raggiunge i 50 km/h, mentre il VoltGuard VFV Pro ha 3 kW di potenza, 180 Nm di coppia e tocca gli 80 km/h.