La moto elettrica vintage RGNT No. 1 si ordina con 150 euro d'anticipo: via ai pre-order

La svedese RGNT Motorcycles ha aperto i pre-ordini europei della sua moto elettrica RGNT No. 1, un modello pieno di tecnologia ma dal design profondamente vintage, forse uno dei più belli mai usciti in ambito EV.

Le consegne della moto dovevano iniziare già a maggio 2020, come sappiamo però l'emergenza legata al Coronavirus ha fatto slittare un po' tutte le scadenze nel settore automotive, motivo per cui adesso possono partire soltanto gli ordini. Le moto arriveranno nelle mani dei clienti solo verso luglio/agosto 2020, ma cosa ci offre la casa di Stoccolma? Parliamo di una moto elettrica capace di raggiungere i 125 km/h, con un'autonomia dichiarata di 150 km possibile grazie a una batteria da 7,7 kWh perfettamente incassata nello scheletro principale.

Il range si rifà a un'efficienza attorno ai 50 Wh/km, il che significa che i 150 km si possono ottenere mantenendo una velocità media fra i 55 e i 70 km/h - in città praticamente, in autostrada i chilometri saranno di sicuro molto meno. Il motore elettrico scelto da RGNT è un 8 kW continuo con 11 kW di picco, che opera su un sistema a 72V. La No. 1 è completa anche di freni idraulici con quattro pistoni all'anteriore, due pistoni al posteriore, permette inoltre aggiornamenti over-the-air grazie alla connessione 4G, vanta un display da 7 pollici ed è qualificato come un 125cc. Per riservare un'unità bastano 150 euro di anticipo, mentre il prezzo finale è di 10.500 euro.

In questo nostro speciale invece trovate le cinque moto elettriche più attese del 2020.