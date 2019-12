La moto elettrica Segway Ninebot Apex in azione in un nuovo video ufficiale

Il nome Segway è diventato famoso in tutto il mondo per via dei monopattini e monoruota prodotti dalla compagnia, fra i migliori del mercato, il marchio però ha intenzione di esplorare una rotta del tutto inedita: ecco in azione la nuova moto elettrica Segway Ninebot Apex.

Qualche giorno fa vi abbiamo mostrato tutte le novità 2020 di Segway, ovvero una nuova eBike dal design curioso, uno scooter elettrico e il concept Ninebot Apex, una moto in piena regola ma a zero emissioni. Oggi siamo finalmente in grado, grazie a un video ufficiale, di vedere il potente mezzo a due ruote in azione, una motocicletta pronta e funzionante, non solo un prototipo utile a mostrare le potenzialità dell'azienda.

Inoltre è chiaro il legame con le moto sportive classiche del mercato, fra gli utenti c'è stato chi l'ha paragonata a una Yamaha R6 nelle intenzioni; anche se la carrozzeria è leggermente diversa, l'ispirazione è però lampante - con Segway che potrebbe aver preso spunto per ricreare la piattaforma, una delle migliori del mercato. Passando alle caratteristiche tecniche, tutto è ancora avvolto dal mistero, probabilmente conosceremo tutto al CES 2020 di Las Vegas all'inizio di gennaio, di certo Segway promette un'accelerazione da 0 a 96 km/h in appena 2,9 secondi.