La prima moto elettrica di Kawasaki scende in pista a Suzuka

Che Kawasaki stia lavorando su una moto elettrica non è più un segreto, anzi. Sappiamo bene che l'azienda giapponese ha in cantiere addirittura tre modelli a zero emissioni (più una bici elettrica per bambini a marchio Kawasaki), una delle quali è ora scesa in pista a Suzuka.

Kawasaki sta lavorando sul circuito di Suzuka con diversi prototipi, uno dei quali completamente elettrico. Nello specifico sul web sono apparsi due modelli, uno 100% elettrico e un secondo chiamato Hybrid EV (HEV) dalla doppia alimentazione, decisamente più grande del prototipo elettrico. Secondo le ultime indiscrezioni, il modello più agile e 100% elettrico dovrebbe fornire una potenza di 14,8 CV; estremamente simile alle Z125 e Z250 come dimensioni, potrebbe essere il modello perfetto per i commuter che usano la moto per andare al lavoro ed evitare il traffico delle quattro ruote.

Questa moto verrà sicuramente commercializzata da Kawasaki, mentre la HEV potrebbe rimanere allo stato di prototipo. Il tutto senza che il marchio sia riuscito a dare agli appassionati delle date precise sull'uscita, sono circa tre anni che attendiamo un modello elettrico della casa giapponese ma ancora la luce alla fine del tunnel tarda a mostrarsi. Le ultime immagini da Suzuka però ci dicono che ci siamo quasi, dobbiamo avere fiducia. Per saperne di più: il CEO Kawasaki conferma tre moto elettriche.