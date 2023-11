Una moto elettrica italiana per la polizia francese: ha 420 km di autonomia

Una bella notizia per il Made in Italy: la polizia francese, la Gendarmerie, ha deciso di acquistare delle moto elettriche prodotte nel nostro Paese. Stiamo parlando precisamente dell'Experia, due ruote realizzata dalla ditta modenese Energica Motor.

Con la mobilità green che si sta diffondendo sempre di più, anche le forze dell'ordine stanno adottando auto e moto a zero emissioni, come dimostrato ad esempio dalla recente Tesla Model X in dotazione alla polizia.

Del resto devono essere le autorità a dare il buon esempio al cittadino, di conseguenza vedere circolare le persone che ci proteggono con mezzi “verdi” non può che fare piacere. E lo stesso avviene in Francia dove sia la Gendarmerie quanto la Police National hanno appunto deciso di dotarsi di moto italiane della Energica Motor, azienda emiliana che ha vinto un importante appalto.

L'Experia è una moto presentata nel 2022 ed ha una velocità massima di 180 chilometri all'ora, con uno spunto di 3,5 secondi per raggiungere i 100 km. Ciò che conta è però l'autonomia, ben 420 chilometri con una sola ricarica con batterie da 22,5 kWh che permettono di ricaricare da 0 all'80 per cento in 40 minuti con il livello di ricarica 3 (ci sono anche i livelli 2 e 1, unico costruttore che offre questa personalizzazione per la ricarica).

«Il pattugliamento apre straordinarie possibilità per le nostre moto non solo nel presente ma anche per il futuro della società. Il governo francese sta attuando importanti politiche a sostegno dell'adozione dei veicoli elettrici anche in vista delle prossime Olimpiadi. Siamo onorati di far parte di questa transizione», il commento di Livio Cevolini, CEO di Energica Motor, in merito all'importante appalto ottenuto.

L'Experia offre anche tanta tecnologia, a cominciare da quattro livelli di frenata rigenerativa, il controllo di trazione a sei livelli, l'ABS, il cruise control e quattro diverse modalità di guida (Urban, Eco, Wet, Sport).

Una dotazione decisamente completa che deve aver appunto convinto i francesi a puntare sulla motocicletta Made in Italy per i propri agenti. Nel nostro Paese le forze dell'ordine non hanno ancora in dotazione moto elettriche, mentre è di qualche settimana fa la notizia della Tesla Model Y elaborata della polizia, in dotazione negli Stati Uniti.