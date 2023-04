Una moto elettrica gratis in cambio di un modello inquinante: succede in Uganda

Negli ultimi mesi in Europa si è parlato tantissimo di 2035, veicoli e inquinamento, questi problemi però non appartengono solo al vecchio continente. In Uganda il governo vuole sostituire gli attuali motocicli termici con moto e scooter elettrici - regalando nuovi veicoli a zero emissioni a chi già possiede un ciclomotore.

È una politica che da europei potrebbe farci impazzire: pensate a come sarebbe uno switch all'elettrico se i nuovi veicoli ci venissero relegati... Ora però basta sognare a occhi aperti e torniamo sul punto della questione odierna: sappiamo con esattezza quali saranno i veicoli che il governo regalerà ai motociclisti. Grazie a un accordo governativo e a 50 milioni di dollari provenienti dal Fondo Africano per l'industrializzazione e la trasformazione (ATIF), la start-up Spiro (conosciuta in realtà come MAUTO) consegnerà gratuitamente 140.000 moto elettriche in Uganda entro i prossimi 5 anni.

La società ha già immatricolato 4.500 veicoli, ora però il business si fa davvero interessante: come può infatti un modello simile essere sostenibile, con veicoli regalati agli utenti? Spiro/MAUTO guadagnerà anche negli anni a venire grazie al sistema di Battery Swapping, il fondo governativo infatti servirà anche per installare 3.000 stazioni di ricarica. Il Battery Swapping lo conosciamo anche noi europei, nonostante il sistema non sia ancora decollato sul serio: presso stazioni dedicate non si deve fare altro che lasciare la batteria scarica e prelevarne una completamente carica, ciò che il conducente paga è il servizio. È un sistema che NIO vuole applicare alle automobili, XEV invece lo ha applicato alla sua Yoyo, mentre esiste un vero e proprio consorzio a supporto del Battery Swapping sugli scooter elettrici.

A oggi Spiro ha già installato 250 stazioni di Battery Swapping, i suoi 4.500 veicoli elettrici hanno già percorso 22 milioni di chilometri, è dunque un sistema che in Uganda funziona alla grande. Queste motociclette sono solitamente usate dai tassisti su due ruote, motivo per cui percorrono così tanti chilometri ed è necessario che abbiano tempi di ricarica del tutto assenti - cosa possibile grazie allo swapping. Sulla carta dunque vincono tutti, anche i cittadini del Paese - con Spiro pronta a creare 9.000 nuovi posti di lavoro nell'industria dei veicoli green.

Guardando per un attimo alla tecnica, le moto Spiro offrono 6,5 kW di potenza e raggiungono 80 km/h, mentre l'autonomia può arrivare a 90 km con ogni singola carica. Paghereste un abbonamento di Battery Swapping se il governo vi regalasse un veicolo compatibile?