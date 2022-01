Questa moto elettrica ha casse Bose per simulare suono e vibrazioni di una tradizionale

Quando si parla di moto elettriche gli appassionati duri e puri mettono in campo un argomento chiave: il sound. Il rumore corposo delle moto tradizionali non solo dà soddisfazione alla guida, può anche salvare delle vite poiché rende i veicoli più "visibili" agli automobilisti. Così un garage custom italiano ha deciso di modificare la Zero SR/F.

La Zero SR/F è una delle migliori moto elettriche che possiate acquistare in questo momento (guardate la nuova Zero SR/F Quickstrike), potente e muscolosa, capace di offrire eccezionali prestazioni elettriche. Questo nel più totale silenzio, cosa che non è piaciuta al custom shop tutto italiano E-Racer.

Per rendere la moto Zero più rumorosa i ragazzi di E-Racer hanno installato un sistema stereo Bose E-Raf, capace di diffondere un suono corposo da moto tradizionale. Per avvisare automobilisti e pedoni del passaggio, la Zero SR/F modificata ha due casse Bose nel finto serbatoio e tra i montanti del telaio - casse che possono essere controllate da un'app dedicata.

E non è tutto, poiché un terzo speaker a basse frequenze (< 16 Hz) è capace di simulare persino le vibrazioni di una moto tradizionale in fase di guida. Purtroppo E-Racer non ha chiarito se gli utenti hanno la possibilità di cambiare l'intensità del suono e delle vibrazioni, magari simulando diverse configurazioni di motore termico, di certo però è un sistema dalle mille potenzialità. Speriamo di vederlo anche su altre moto, magari sulla nuova Zero SR elettrica presentata a fine 2021.