Questa moto ha due motori Honda CB750: è soprannominata 'Anticristo' ed è in vendita

Il mondo delle due ruote è ricco di mezzi particolari che non ci si aspetterebbe mai: lo scooter elettrico KYMCO Like 125 EV da 1.200 Euro ci ha sorpresi alcuni giorni fa, ma oggi possiamo rifarci gli occhi con una Honda Double 750 Salt Flat Racer dotata di due motori Honda CB750. Pensate, la chiamano “Anticristo”!

Di proprietà dell’ormai defunto Boris "Bob" Guynes, questa motocicletta personalizzata bimotore è ora prossimo alla vendita all’asta su Mecum per volontà del figlio Lawrence. In una piccola “intervista” fattagli da Mecum, egli ha spiegato che suo padre ha una vera e propria collezione di moto Honda e che la Honda Double 750 Salt Flat Racer del 1972 è il pezzo da novanta della lista. Pensate, in sella a questa ha cercato di stabilire un record di velocità a Bonneville, e non mancò pure un tentativo di corsa al famoso Isle of Man TT su un’altra sua Honda.

Chiamata anche “Anticristo”, questa motocicletta personalizzata ha una costruzione davvero estrema: due motori Honda CB750 modificati con due carburatori per motore, scarico che va da otto tubi a quattro e telaio su misura con serbatoio di una Honda 450 bicilindrica. Per “Bob” era quasi un segnale nei confronti di Bonneville.

Mecum ha ovviamente avvertito i potenziali acquirenti dell’illegalità del mezzo per l’uso su strada…a meno che non si fornisca una luce di stop, indicatori di direzione e specchietti. In tal caso, alcuni stati americani sarebbero pronti a rilasciare una targa al cosiddetto “Anticristo” su due ruote, in vendita a un prezzo non specificato dal 25 al 29 gennaio 2022 a Las Vegas.

