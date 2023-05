La moto che va a birra e fa 240 km/h: è questa la cosa più folle che avete mai visto?

Per la rubrica 'video folli', vi mostriamo oggi la spettacolare moto realizzata da quel pazzo youtuber che è Ky Michaelson, personaggio del web noto come Rocket Man, l'uomo razzo. Un giorno si è svegliato ed ha ben pensato di realizzare una moto che va... a birra.

Di video al di sopra delle righe ne abbiamo visti tanti negli ultimi anni, e di recente vi abbiamo mostrato il record del tuk-tuk al Nurburgring, ma anche un bidone dell'immondizia con motore che raggiunge i 100 km/h.

Una moto con un motore a birra non ci era però mai capitata sotto mano, fino a che il buon Ky non ha appunto deciso di realizzarla. Assieme al figlio ha dato vita a questa particolare creatura nonostante lo stesso youtuber sia completamente astemio, non può quindi bere alcol.

“Il prezzo della benzina sta salendo e io non bevo perché sono astemio – ha spiegato Rocket Man in un video in cui ha svelato il curioso progetto e che trovate qui sopra - non sono un bevitore e quindi mi sono messo in testa di usare la birra come carburante”.

Ha quindi così deciso di mettere in pratica la sua fantasia realizzando una moto che al posto del classico serbatoio posizionato “sotto il manubrio”, presenta un barile, che esteticamente non è proprio riuscitissimo ma che fa il suo dovere.

Può contenere fino a 52 litri di bevanda ambrata e la birra non viene utilizzata per alimentare la combustione del motore bensì come vapore acqueo, o meglio... birreo. Il prossimo step sarà quella di mostrare le prestazioni della moto a birra, ma lo stesso youtuber ha garantito che sarà in grado di toccare i 240 km/h. “Presto andremo in circuito con questa moto e lasceremo parlare l’asfalto".

Bisognerà capire in particolare come si comporterà la due ruote in curva visto che il barile di birra non rende le manovre proprio agilissime, ma in ogni caso, vista la follia di questo progetto, merita senza dubbio la nostra e la vostra attenzione.