La moto più bella di EICMA 2023: vince la Ducati Hypermotard 698 Mono

Lo scorso 2 novembre Ducati ha presentato la nuova Hypermotard 698 Mono, una fun-bike che ha subito fatto breccia nel pubblico - non a caso è stata votata come Moto più bella di EICMA 2023.

Abbiamo visto la nuova Ducati Hypermotard 698 Mono proprio a EICMA 2023, in entrambe le versioni disponibili a lisitino: standard o con grafiche RVE. Che il modello avesse carattere da vendere era indiscutibile, ora però il numeroso pubblico di EICMA 2023 (oltre 560.000 presenze) l’ha eletta ufficialmente Moto più bella dell’edizione appena archiviata.

L’annuncio del premio è stato dato nella serata di domenica 12 novembre presso lo stand in fiera della rivista italiana Motociclismo, che dal 2005 ormai organizza il concorso Vota e vinci la moto più bella del Salone. In particolare la Hypermotard 698 Mono RVE ha conquistato il primo posto con oltre il 35% dei voti su circa 25.500 preferenze. A ritirare il premio per l’azienda di Borgo Panigale è stato Andrea Ferraresi, Direttore del Centro Stile Ducati.

La premiazione è arrivata al termine di una settimana di fuoco per Ducati, iniziata con la presentazione della nuova Panigale V4 SP2 30° Anniversario 916 proprio presso lo stand di EICMA. Il marchio inoltre non è nuovo a vittorie simili: lo scorso anno infatti la moto più bella di EICMA 2022 era stata la Ducati Diavel V4.