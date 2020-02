MOTIV è la rivoluzionaria automobile monoposto a guida autonoma di Gordon Murray

La Gordon Murray ha presentato una citycar monoposto chiamata MOTIV: ha una televisione al posto del volante, ed è progettata per funzionare esclusivamente con la guida autonoma. Il veicolo è stato realizzato usando una nuova tecnica chiamata iStream.

Quest'ultima prevederebbe l'utilizzo di alluminio e di un materiale composito. MOTIV è stata realizzata in collaborazione con Delta Motorsport e itMoves. Per il momento si tratta di poco di più di una concept car: la macchina esiste veramente, dalla carrozzeria al motore elettrico, in compenso a non esistere ancora è la guida autonoma.

Gordon Murray Design vuole infatti vendere la MOTIV alle aziende che si occupano di mobilità next-gen (Mobility as a Service), ad esempio come i servizi di robot-taxi del futuro. Sarà compito loro dare al veicolo la possibilità di guidare in totale autonomia.

L'azienda stima che il veicolo potrebbe venire prodotto in massa nell'immediato futuro: si parla di 2 o 5 anni da oggi, a seconda di come il legislatore regolerà questo genere di servizi.

Il modello attuale ha un motore da 20kW alimentato da una batteria da 17.3kWh, quanto basta per un'autonomia di 100Km con 60Km/h di velocità massima.

Gordon Murray è un ex designer di McLaren, recentemente la Gordon Murray Design ha presentato una nuova supercar, di cui vi abbiamo parlato qua.