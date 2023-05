Il mostruoso pacco batteria dell'Hummer EV: pesa 1.278 kg, quanto un'Honda Civic

Una sola batteria di un'auto elettrica può pesare quanto un'utilitaria. E' il caso quest'ultimo del SUV più famoso e vistoso al mondo, leggasi l'Hummer di GMC, dal 2021 prodotto anche nella sua versione EV, full electric.

Nonostante l'Hummer EV abbia registrato diversi problemi negli ultimi tempi, gli americani ne vanno pazzi, e non si capisce bene perchè. A rendere il progetto ancora più "curioso" è il peso esagerato del pacco batteria dell'Hummer, quanto una Honda Civic.

Si tratta in assoluto del più grande mai montato sui veicoli elettrici, con una capacità di 246,8 kWh. E' composto da due pacchi batteria da 400 volt che permettono la ricarica fino ad 800, di conseguenza non serve alcun convertitore DC-DC per gestire le due diverse tensioni.

Eppure non si può non storcere il naso vedendo tale enorme pacco batteria che da solo pesa ben 1.278 chilogrammi. A portarlo alla luce è stato in particolare il canale Youtube Munro Live, cha ha appurato come l'alloggiamento del propulsore elettrico sia stato realizzato interamente in acciaio stampato.

Si tratta di una soluzione insolita in quanto la maggior parte dei pacchi batteria presenta delle parti in alluminio che ne riducono la massa. Inoltre, l'idea va contro la filosofia dei veicoli elettrici che puntano a ridurre il più possibile la massa di modo da abbassare nel contempo la resistenza e quindi migliorare l'efficienza della batteria rendendola più duratura.

Munro Live ha anche notato che il pacco batteria è molto complicato, realizzato da ben 139 componenti stampati saldati assieme, per un totale di più di 3.500 saldature solo sull'alloggiamento, che ovviamente incidono pesantemente sui costi di produzione.

Altro aspetto che fa storcere il naso è il fatto che in ogni modulo della batteria sono presenti 24 celle, ognuna con una capacità di 103 Ah, molto più elevata rispetto alle celle 4680 di Tesla: nel caso in cui una o due celle non dovessero comportarsi a dovere, a quel punto l'Hummer EV perderebbe un bel po' di capacità della sua batteria.

Secondo autoevolution, GM sta perdendo un sacco di soldi (o in questo caso sarebbe meglio dire "un pacco") nel costruire l'Hummer elettrico, ed è forse proprio per questo che si sta limitando la produzione, consegnando solo due vetture nel primo trimestre del 2023.