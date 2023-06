Il 'mostruoso' Mauck MSV 1120S: mix fra limousine, camper e van

Nel corso della storia sono stati costruiti veicoli a dir poco curiosi e bizzarri. Si pensi ad esempio al wurstel con le ruote, la mitica Wienermobile di Oscar Mayer, ma anche la Lada che si ribalta di 360 gradi, e molto altri.

Fra questi rientra senza dubbio anche il Mauck MSV 1120S che è un lussuoso bus privato concepito per pochi. Di recente è stato messo all'asta ed è per questo che tale mix fra autobus, limousine e camper è tornato d'attualità.

La prima particolarità di questo bizzarro veicolo è il fatto che sia stato prodotto in soli 100 esemplari, di conseguenza è un prodotto esclusivo in classico stile supercar. A crearlo fu l'ingegner Andrew Mauck, che una volta che diede vita alla sua creatura non riuscì di fatto a catalogarla.

A riguardo il quotidiano L.A. Times scrive: “Mauck lo vede come un mezzo di trasporto che combina il lusso e l'immagine di un Lear Jet con l'aura e la sensazione di una Ferrari”. L'idea è venuta all'inizio degli anni '90, dopo aver appurato che non vi fosse in circolazione un vero e proprio van di lusso; i dirigenti dell'epoca utilizzavano la Lincoln Town Car, ma per trasportare più persone alla volta ci voleva ben altro, di conseguenza Mauck pensò di realizzare l'MSV 1120S, in grado di trasportare nel lusso fra gli 8 e i 10 uomini d'affari.

Il prezzo di questa belva si aggirava attorno ai 200mila dollari, e fra i clienti vi furono anche la famiglia reale del Sultano del Brunei, noto per avere una delle collezioni d'auto più incredibili di tutti i tempi.

Anche lo zoo Columbus ne acquistò uno, dotandolo di gabbie per trasportare gli animali. Di fatto era un mezzo molto versatile, a seconda dei gusti dei clienti: a volte era una limousine, a volte un camper, altre un furgone.

Proprio per questo venne acquistato da celebrità come il ​​pugile George Foreman, il cantante Alan Jackson, il co-fondatore di Microsoft Paul Allen e il commentatore della NFL John Madden.

Un MSV è apparso anche nel film di Robin Williams Bicentennial Man come veicolo per le consegne. Fra le sue particolarità, i 13 finestrini di cui era dotato, ma anche i fari posteriori della Grand Cherokee e i fendinebbia della Dodge Viper, oltre ai tergicristalli della Toyota Previa.

A livello di motorizzazioni si potevano scegliere due allestimenti: un V8 a firma General Motors e un diesel da 5,9 litri con sei cilindri in linea.