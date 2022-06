Un mostruoso camper da 6 milioni di dollari: è l'F750 World Cruiser

Vi ricordate dell'EleMMent Palazzo Superior (ecco il camper più costoso del mondo)? Del mostruoso camper extra lusso abbiamo parlato lo scorso febbraio, ora però abbiamo un nuovo concorrente: l'F750 World Cruiser.

Si tratta senza alcun dubbio del Ford Super Duty F750 più costoso del mondo. Peter Dunkel è partito da un normalissimo Ford F750, un pick-up per uso commerciale, e lo ha trasformato in un lussuoso camper mobile con all'interno qualsiasi tipo di lusso. Il budget finale per la realizzazione di questo mostro della strada? Ben 6 milioni di dollari. Il suo creatore lo chiama "la madre di tutti i veicoli multipurpose", mezzi con i quali fare un po' di tutto in giro per il mondo - e bisogna credergli, poiché Dunkel è partner della società Dunkel Brother Machinery Moving, azienda che sposta oggetti particolari e speciali, come lo Space Shuttle Endeavor dall'aeroporto di Los Angeles al California Space Center.



Tornando all'F750 World Cruiser, è stato allargato di 56 cm rispetto all'F750 originale e ora nella parte posteriore può ospitare persino un altro veicolo. Grazie a un'attenta scelta dei materiali, la parte anteriore è un camper luxury a tutti gli effetti, il retro invece può servire al trasporto di ogni bene. A bordo abbiamo un salotto con TV, un bagno con doccia e una cucina capace di ospitare fino a 6 persone. L'impianto audio è un Kenwood Supreme Entertainment con tanto di subwoofer da 10 pollici per spaventare i vicini. È letteralmente una casa su ruote, spinta da un mostruoso motore a gasolio con 1.630 Nm di coppia. Fareste una vacanza a bordo di questo gigante della strada?