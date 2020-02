Questa mostruosa Nissan GT-R portata a 1200 cavalli punta al record del Nürburgring

Di recente il Nürburgring è stato assediato dalle vetture elettriche in cerca di record. Tesla Model S Performance e Porsche Taycan Turbo S si sono infatti date battaglia per mesi sul circuito tedesco, ma adesso un bolide ad alimentazione tradizionale pare avere prestazioni pazzesche.

Litchfield Motors è una rinomata casa di tuning britannica specializzata nel modificare Nissan GT-R, e questa estate porterà la sua ultima creazione a sfidare i giganti del settore. Il record attuale è detenuto da una Porsche 911 GT2 RS MR da 691 cavalli sviluppata da Manthey Racing. La macchina ha percorso il lunghissimo circuito in appena 6 minuti e 40 secondi, e dal 2018 nessuno è riuscito a far meglio.

Litchfield è un'azienda familiare con risorse limitate, a detta della stessa casa, e prova comunque a tirare fuori il massimo da una vettura messa insieme da uno dei produttori più grossi e ricchi al mondo. Lo fa chiedendo aiuto a esperti svedesi in sospensioni e all'utilizzo di una galleria del vento. Quello che fa la differenza maggiore è però il lavoro svolto sul motore. Il V6 da 3,8 litri è stato portato a ben 1.200 cavalli di potenza tramite, oltre i numerosi interventi, l'utilizzo di turbo con specifiche da Indycar e all'implementazione di un gigantesco intercooler.

Tra le altre cose il peso complessivo della vettura è stato ridotto di 35 kg, benché l'abitacolo sia stato dotato di barre antirollio da categoria GT3. Il cofano, l'alettone posteriore e il paraurti provengono direttamente dalla GT-R Nismo da GT3, così come da competizione sono anche i freni Alcon in materiale carbo-ceramico.

Al momento Litchfield ha fatto sapere che non ha in programma di mettere in vendita l'intero pacchetto, ma nel caso in cui dovesse farlo ha stimato un costo al consumatore di oltre 300.000 euro.

Nel frattempo il brand giapponese ha lanciato la nuova Nissan LEAF Nismo RC: un'elettrica sportiva con oltre 300 cavalli di potenza. Tra le altre cose Nissan ha deciso di modificare in modo significativo l'estetica futura dei propri prodotti, tornando in parte a far risaltare la cultura di design giapponese.