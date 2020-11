La mostruosa Hennessey Venom GT da 1842 CV è vicina!

Sono passati oramai più di cinque anni da quanto Hennessey ha annunciato la sua poderosa Venom F5, e l'attesa si è fatta sentire, ma adesso la casa automobilistica texana ha confermato la presentazione ufficiale della macchina in versione definitiva entro la fine di quest'anno.

Hennessey aveva intenzione di sciogliere ogni mistero durante il corrente mese di novembre, ma evidentemente la pandemia di coronavirus ha rallentato ogni tipo di programma fatto nei mesi scorsi. Adesso il boss del brand, John Hennessey, si è confidato con il leader della comunicazione Bugatti, Tim Bravo, riguardo il reveal entro il 2020, ma senza fornire una data precisa.

Durante un podcast Hennessey ha aggiunto che la compagnia statunitense in realtà avrebbe voluto mostrare la Venom F5 finale al Pebble Beach Concours d'Elegance di agosto, ma come ben sapete l'evento è stato cancellato. In pratica la compagnia ha deciso di approfittare della situazione e di prendersi il suo tempo, pertanto il primo modello da produzione è già completo e funzionante.

Ulteriori fasi di test verranno avviate all'inizio del 2021, e il piano è quello di costruirne 24 esemplari dei quali la metà finiranno tra le mani di facoltosi clienti nordamericani, mentre l'altra metà verrà piazzata sui mercati internazionali.

Per chi non lo sapesse, la Venom GT poggia su un incredibile telaio dal peso di appena 86 chilogrammi dotato di una rigidità in torsione di 52.00 newton-metri per grado, e si muove tramite uno stratosferico propulsore termico V8 twin-turbo da 7,6 litri capace di erogare 1.842 cavalli di potenza a 8.000 giri al minuto e 1.617 Nm di coppia a 5.500 giri. Secondo John Hennessey la macchina potrà tranquillamente superare i 500 km/h di velocità massima battendo ogni altro bolide in circolazione, compresa la incredibile SSC Tuatara la quale ha messo in piedi una performance estremamente discussa. La Bugatti Chiron Super Sport 300+ è quindi avvisata, poiché il suo record di 490,484 km/h potrebbe essere infranto a breve.

Restando in tema di veicoli estremi, vogliamo concludere rimandandovi all'enorme Rezvani Hercules 6x6: è un colossale pickup antiproiettile da 1.300 cavalli a sei ruote motrici.