La mostruosa BMW i8 del team Edlinger: 880 cavalli in 4 motori e 14.800 giri

Da sempre considerata come una sorta di brutto anatroccolo dell'intera gamma del brand di Monaco di Baviera, causa motorizzazioni "deludenti" secondo molti, adesso la BMW i8 rivive sotto forma di "mostro" a quattro ruote, e il merito è tutto del team Edlinger.

Il team racing austriaco, infatti, ha completamente modificato il veicolo tedesco modificando in toto la sua parte motoristica. Questa nuova versione di i8 (a proposito di BMW, ecco tutti i modelli in uscita fra il 2024 e il 2027) può contare su quattro motori BMW HP4 da 1,0 litri di origine motociclistica capaci di 14.800 giri al minuto e un totale combinato di 880 CV. In tutto, questi propulsori portano il peso ad appena 2.200 libbre (che poi sarebbero in circa 998 kg), il che si traduce in prestazioni esplosive; per non parlare del rombo... Un rumore che CarBuzz, testata che ha rilanciato la notizia (e sulla quale sono presenti altre foto del modello) definisce addirittura "mozzafiato", tutto merito dei 16 cilindri.

Qualcuno potrebbe chiedersi il perché siano stati utilizzati quattro propulsori invece di un singolo motore V8 (nel frattempo BMW ha negato l'abbandono immediato dei motori termici) che avrebbe potuto svolgere il medesimo lavoro (con gli stessi risultati). Ebbene, la risposta a questa domanda la dà ancora una volta CarBuzz: "Poiché l'auto è costruita per affrontare percorsi in salita, dove i livelli di aderenza variano costantemente, 'l'argomento più importante dell'intero concetto è la selettività per ogni singola ruota, che consente il massimo livello di flessibilità per quanto riguarda il torque vectoring,' secondo un portavoce che ha discusso il progetto con TopGear Netherlands".

Altri dettagli interessanti (e fondamentali) di questa BMW made by team Edlinger, riguardano il design ridisegnato per un'aerodinamicità massimizzata, il cockpit ridisegnato come se fosse un'auto LMP1, sospensioni push rod realizzate da Sachs (come una Koenigsegg Jesko), e la configurazione Triplex. Inoltre, per far funzionare questa i8 si rivela necessario un sistema "comandato" da ben 12 computer...