Mostruosa la nuova Biktrix Juggernaut FS XD, MTB elettrica con due catene

State cercando una nuova e-bike ma i modelli tradizionali vi sembrano clamorosamente noiosi? Beh date un’occhiata alla nuova Biktrix Juggernaut FS XD, una mountain bike elettrica con 2.000 W di potenza e... due catene.

A livello di potenza una e-bike simile non è omologabile in Europa, per circolare su strada dovrebbe essere targata come motociclo, il suo habitat naturale però non è rappresentato dalle strade cittadine bensì dalla natura più selvaggia, lì dove la Biktrix Juggernaut FS XD può essere usata senza alcun problema, anche in Italia (basta che si stia lontani dalle strade pubbliche).

Tecnicamente abbiamo, come detto sopra, un motore da oltre 2.000 W (2,3 kW circa, praticamente la potenza di uno scooter elettrico) montato centralmente e costruito in-house dalla stessa fabbrica canadese. Certo una potenza simile, 10 volte superiore a quella dei nostri muscoli, potrebbe danneggiare pignoni e catene tradizionali, motivo per cui Biktrix ha dovuto personalizzare la sua eMTB anche su questo fronte. Sul lato sinistro figura infatti una seconda catena che serve esclusivamente per trasmettere la forza del motore elettrico alla ruota posteriore, proprio come se fosse una moto. Sulla destra abbiamo invece una catena classica con tutti i vari pignoni del cambio.

Ovviamente per alimentare un motore da oltre 2 kW serve una batteria di un certo calibro, troviamo infatti una 910 Wh/17 Ah a 52 V; un accumulatore non particolarmente esagerato, con Biktrix che promette fino a 64 km di autonomia, siamo però sicuri che sfruttando il motore al suo massimo potenziale i chilometri siano decisamente meno. I freni idraulici a doppio pistone hanno dischi da 180 e 220 mm, mentre il cambio è un SRAM NX a 11 velocità. Tre le opzioni per le gomme, 26×4″, 27.5×3″, 26×4.8″. Quasi superfluo aggiungere che si tratta di un modello Full Suspension.

In totale la Biktrix Juggernaut FS XD pesa 32,6 kg, non è dunque un peso piuma, ottimo però il suo prezzo, soprattutto grazie alle promo di lancio. Abbiamo un prezzo di listino di 5.999 dollari, circa 5.500 euro al cambio diretto, l’offerta lancio però prevede 1.000 dollari di sconto e ulteriori 500 dollari in meno effettuando un preordine (con 100 dollari di anticipo). In totale la eMTB canadese arriva dunque a costare 4.499 dollari in questa fase di lancio, poco più di 4.000 euro.

