Questo mostro da off-road sembra uscito da Mad Max, ma è una Lamborghini Huracan

Prima di tutto vedete un mezzo meccanico con le ruote grosse che vola sulla sabbia. Poi guardando con più attenzione notate una somiglianza con la Lamborghini Huracan, ma vi stupite nel vederla vestita in questa maniera. Beh, se guardiamo al passato di Lamborghini, la casa è nata con i trattori quindi che c’è di male nel riportarla in fuoristrada?

Se siete appassionati di motori e di storie che si basano sulle ore passate in garage a costruire l’auto dei propri sogni, sicuramente avrete riconosciuto il mezzo in questione. Si tratta infatti della “Jumpacan”, ossia la Lamborghini Huracan ricostruita, o meglio trasformata, da Chris del canale YouTube B is for Build, che è specializzato nel restauro di veicoli di ogni tipo, e in particolare di Lamborghini.

Infatti questa non è la prima Lambo su cui ha messo mano. Nel 2019 ad esempio, aveva rimesso al mondo una Huracan che era andata distrutta in un incendio: Chris l’ha comprata e l’ha riportata all’onor del mondo dopo innumerevoli ore passate in officina, e l'ha esposta al SEMA Show di quell'anno. In questo caso invece la storia è andata diversamente.

Nel 2020 infatti ha ottenuto gratuitamente un altro telaio Huracan spogliato di tutto e ha quindi deciso di trasformarlo in un mezzo votato al fuoristrada, con un look post-apocalittico in stile Mad Max. E il progetto prevede anche la partecipazione alla competizione Mint 400 2021 che, per chi non lo sapesse, è una corsa off-road che si tiene da decenni vicino a Las Vegas, ed è certo che mai nessuna Lamborghini si è presentata al via in tutti questi anni. Questa gara si tiene solitamente nel mese di marzo, ma a causa del COVID-19 è stata rinviata a dicembre, e questo ha permesso a Chris di avere più tempo per mettere a punto il suo progetto.

Nel video infatti potete vedere l’auto alle prese con dei test ad alta velocità e sui salti. Un mezzo che si chiama Jumpacan non può che saltare dopotutto, anche se in quelli più grandi ha ancora alcune difficioltà, ma Chris ha già in mente come fare a spostare i limiti ancora più lontano di quanto non abbia già fatto.