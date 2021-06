Mosca regalerà auto per promuovere la vaccinazione anti Covid-19

Nel tentativo di accelerare il tasso di vaccinazioni anti Covid-19, Mosca organizzerà una lotteria in un cui saranno messe in palio delle auto. L'ha comunicato domenica il sindaco Sergej Semënovič Sobjanin.

A differenza dell'Italia, che fortunatamente è alle prese con una fase calante della pandemia, la Russia sta vivendo giorni delicati, con 7.704 nuovi casi a Mosca e 14.723 casi a livello nazionale. Velocizzare le vaccinazioni è quindi essenziale per mettere un freno alla nuova ondata.

Tutti i maggiorenni che riceveranno la prima dose di vaccino anti Covid-19 dal 14 giugno all'11 luglio saranno automaticamente inseriti nella lotteria. Ogni settimana il Governo di Mosca metterà in palio cinque vetture dal valore di 11.000 euro ognuna.

Sobjanin si è pubblicamente lamentato dei pochi residenti che hanno spontaneamente deciso di vaccinarsi. Ciò ha ovviamente comportato una maggiore pressione delle strutture ospedaliere. Per tamponare l'emergenza, da domenica strutture sportive, parchi giochi e altre attrazioni sono state chiuse per una settimana.

Una soluzione simile all'iniziativa di Mosca è stata annunciata il mese scorso da parte del Dr. Raul Vazquez, medico di New York che ha messo in palio addirittura una Tesla Model 3. Vi segnaliamo infine un mezzo nato per contrastare il Covid-19, la speciale Toyota Land Cruiser 78 nata dalla collaborazione tra la casa giapponese e B-Medical Systems, progettata per favorire il trasporto dei vaccini in condizioni stradali estreme. (nella foto cover Lada Granta liftback)