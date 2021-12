A Mosca girano 900 bus elettrici: è la flotta più grande del mondo

Quando si parla di veicoli elettrici e salvaguardia dell’ambiente, difficilmente si trova la Russia in primo piano. Eppure la capitale Mosca ha appena festeggiato l’autobus elettrico numero 900.

Si tratta della flotta di bus elettrici per il trasporto pubblico più grande del mondo, almeno al momento. A gestirla è la società Mosgortrans, da cui dipendono bus e tram cittadini della capitale russa. L’azienda si era data un obiettivo da raggiungere: 1.000 autobus elettrici entro la fine del 2021 e ci siamo più vicini che mai (nel frattempo ancheLondra si sta attrezzando con bus elettrici a due piani).

500 unità sono in servizio dal novembre del 2020, mentre altre 400 sono state aggiunte adesso, per un totale di 900 per l’appunto. Molti di questi bus elettrici sono stati forniti da Kamaz, che monta sui suoi veicoli batterie LTO al litio-tanato (mentre c’è già chi testabus elettrici con batterie allo stato solido). Mosca vuole che il 100% dei suoi bus cittadini sia elettrico entro la fine di questo decennio, tanto che l’acquisto di nuovi veicoli a gasolio è stato messo in stand-by.

I mezzi Mosgortrans servono oggi 66 percorsi per un totale di 800 km, lungo i quali in pochi anni hanno viaggiato più di 150 milioni di passeggeri - 77 milioni solo nel 2021. Per ricaricare questi bus a zero emissioni la città ha costruito 150 stazioni di ricarica ad alta potenza, ma è solo l’inizio: entro la fine del 2023 si arriverà a 500 stazioni.