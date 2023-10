Morsi di martora, quanti danni alle auto, e per i proprietari delle elettriche sono dolori

Uno dei principali nemici delle auto sono le martore. Si tratta di un mammifero all'occorrenza simpatico, che però è solito mangiare con i suoi denti aguzzi i cavi dei motori delle vetture, provocando non pochi danni.

Come scrive la BILD, l'Associazione dell'industria assicurativa tedesca (GDV), ogni anno circa 200mila automobilisti sono vittime delle martore, per danni equivalenti a circa 90 milioni di euro, con una tendenza in ascesa.

Si tratta di un problema non indifferente anche perchè in media il costo di un “rosicchiamento” è di 450 euro. Un prezzo che purtroppo aumenta in maniera esponenziale per i possessori delle auto elettriche, arrivando fino a fatture a 4 cifre, e nel peggiore dei casi 10 volte superiori a quelle delle vetture termiche.

Tutta colpa del fatto che sulle auto elettriche il “cablaggio principale finemente isolato” viene spesso e volentieri consumato dal morso della martora. Stando a quanto fatto sapere da Markus Schulligen, meccanico esperto di di Losheim am See "L'intero cablaggio, ma anche la presa di ricarica del motore elettrico, e il raddrizzatore della batteria, che si trovano nel sottoscocca, devono essere sostituiti”.

E così che per il solo cablaggio bisogna spendere circa 2.500 euro a cui si aggiungono altri 1.000 euro per l'installazione, in quanto bisogna eseguire "varie fasi diagnostiche e di test", per un totale quindi di 3.500 euro per un morso di martora.

La buona notizia è che nella quasi totalità dei casi i costi sono coperti dalle assicurazioni, al peggio in maniera parziale, ma la cattiva notizia è che secondo Niklas Burmester, amministratore delegato dell'Associazione dei veicoli a motore del Saarland e della Motor Vehicle Guild, a lungo andare i costi delle assicurazioni potrebbero aumentare.

Se infatti le auto elettriche dovessero continuare la loro espansione e superare in numero quelle termiche, «In tal caso aumenteranno ovviamente i danni per gli assicuratori automobilistici e di conseguenza aumenteranno sicuramente anche i premi degli assicurati», spiega Burmester.

Al momento questo problema non sembra sussistere in Germania visto che, con il taglio degli incentivi sono crollate le vendite di auto elettriche, ma in futuro nessuno sa dire cosa potrà accadere.

Burmester si dice convinto che quello delle martore e dei costi assicurativi diverrà “un problema importante". Non sappiamo dirvi con certezza se tale fenomeno sia diffuso anche nel nostro Paese, ma la speranza è ovviamente di no, anche perchè in Italia abbiamo già le assicurazioni più care di tutta Europa, e nuovi aumenti sarebbero davvero preoccupanti.