La nuova Morgan 3 Wheeler arriverà il prossimo anno e abbandona il motore V-Twin a vista

Alcune vetture calamitano gli occhi dei passanti, specialmente le sportive italiane, ma c’è un’auto che le ha sempre battute tutte, ed è la Morgan 3 Wheeler, un triciclo al contrario mosso da un motore bicilindrico V-Twin montato a vista sul frontale. Il prossimo anno arriverà la sua erede, ancora fuori di testa, nonostante qualche mancanza.

La Morgan 3 Wheeler P101 Edition infatti è stata l’ultima versione prodotta dal costruttore, un’edizione limitata in soli 33 esemplari che hanno sancito la fine della 3 Wheeler che tutti conosciamo. Le ultime immagini rilasciate da Morgan invece svelano il prossimo modello, che mantiene la sua strana configurazione, ma nel processo di ammodernamento ha perso per strada il motore V-Twin della S&S a vista, così come i cerchi a raggi per la coppia di ruote anteriori.

Almeno per il momento, dato che Morgan ci tiene a specificare che quello che vediamo è un prototipo utilizzato per effettuare dei test di durabilità dell’auto. Sul muso dell’auto, al posto del motore c’è una sorta di grata composta da tre alette in metallo, che non saranno sicuramente un elemento caratteristico del mezzo che entrerà in produzione, ma allo stesso tempo ci sembra difficile pensare che il motore possa tornare a vista. Inoltre il costruttore ha specificato che la nuova 3 Wheeler avrà un design ispirato ai primi jet dell'epoca.

In ogni caso per gli amanti della meccanica ci sarà tanto da guardare, a partire da tutti i componenti che compongono la cinematica delle sospensioni, completamente a vista, così come la scatola dello sterzo. Ma quale sarà il nuovo cuore pulsante di questa tre ruote? Ebbene, al posto del motore a V ci sarà un’unità 3 cilindri aspirata di derivazione Ford, mentre è ancora ignota la tipologia di trasmissione che lo accompagnerà.

In questo modo la 3 Wheeler, se continuerà a chiamarsi così, sarà l’auto a 3 cilindri che andrà ad affiancare gli altri modelli della gamma Morgan, ossia la Plus Four e la Plus Six, rispettivamente dotate di propulsori BMW da 4 e 6 cilindri.